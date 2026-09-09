Het Zesde Zintuig met Beau van Erven Dorens keert terug op tv

Tekst: Lisa Manche

RTL haalt een van zijn programma’s onder het stof vandaan, want ‘Het Zesde Zintuig’ keert terug. Beau van Erven Dorens presenteert het programma opnieuw en laat in een video weten op zoek te zijn naar deelnemers.

Zoektocht naar deelnemers

Dinsdag plaatste RTL een oproep op de socials waarin Beau zich richt tot mensen die denken dat ze over een zesde zintuig beschikken. ‘Het programma komt terug en wij zoeken paragnosten, mediums, maar ook gewoon iedereen die denkt dat hij echt een fantastische intuïtie heeft’, zegt Beau.

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Presentatie

Beau is een oude bekende bij het programma, want hij presenteerde de eerste drie seizoenen die vanaf 2008 op de buis kwamen. Robert ten Brink en Lieke van Lexmond namen het stokje later van hem over.

Wanneer het nieuwe seizoen van Het Zesde Zintuig te zien is, is nog niet bekend. RTL wil het programma in 2027 uitzenden.

Vorige week is de nieuwe talkshow van Renze Klamer van start gegaan. Beau van Erven Dorens vertelt aan Shownieuws wat hij vindt van de nieuwe talkshow. De presentator is blij dat het programma goed van start is gegaan en gunt zijn collega het succes.