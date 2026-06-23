Drama voor vriendin van Peter Gillis: jongste kind ligt op intensive care

Tekst: Evelien Berkemeijer

Wendy van Hout heeft verdrietig nieuws gedeeld via Instagram. De vriendin van Peter Gillis laat weten dat haar jongste kind op de intensive care ligt na een ernstig ongeval.

De komende periode ziet er daardoor anders uit dan gepland. De vriendin van Peter Gillis, die optreedt als zangeres, heeft besloten om verschillende werkzaamheden af te zeggen en richt zich volledig op haar kind en het herstel.

Afspraken afgezegd

‘Voor de komende week stonden er verschillende muzikale interviews, optredens en afspraken gepland. Vanwege een ernstig ongeval van mijn jongste kindje heb ik besloten deze af te zeggen’, schrijft Wendy openhartig bij een foto op Instagram.

Opgenomen op de IC

Ze vertelt daarbij dat haar jongste kind is opgenomen op de IC. ‘Hij is opgenomen op de IC en er word goed voor hem gezorgd. Hij is gelukkig buiten levensgevaar en we zijn ontzettend dankbaar voor alle zorg en steun die we ontvangen. Nu richten we ons volledig op zijn herstel en op onze tijd met elkaar.’ Wendy laat weten dat de aandacht nu volledig uitgaat naar rust en herstel. ‘Rust, liefde en geduld zullen hem helpen zijn wonden te helen’, aldus de vriendin van Peter.

Recente video over Peter Gillis en zijn ex: