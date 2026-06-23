Tina Nijkamp voorspelt tv-comeback voor Gordon bij commerciële omroep

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tina Nijkamp ziet voor Gordon Heuckeroth nog wel een toekomst bij een commerciële omroep. Dat vertelt ze in haar podcast, nu bekend is dat Gordon en Froukje de Both stoppen met hun ochtendshow bij Radio 10.

Gordon hintte zelf al op nieuwe avonturen die eraan zitten te komen. Over een mogelijk vervolg op de radio zei hij tegen De Telegraaf: ‘Voorlopig ga ik eerst een half jaar slapen’, omdat het vroeg opstaan voor de ochtendshow van Radio 10 hem zwaar viel. Volgens Tina liggen er vooral op televisie nog kansen.

Stop bij Radio 10

Nu Froukje en Gordon stoppen met hun ochtendshow, kan er worden gespeculeerd over de toekomstplannen van de presentator. Naast nieuwe avonturen staat ook Men’s Health nog op de planning voor Gordon, merkt Tina op.

Tekst gaat verder onder podcastaflevering.

Gordon in Five Days Inside

Tina ziet vooral mogelijkheden voor een programma als Five Days Inside. ‘Ik denk dat dat programma (…) een beetje in het slop is geraakt doordat er heel veel verschillende presentatoren aan gelinkt waren. Daardoor zag je door de bomen het bos niet meer en ook alle instellingen waren al een keer aan de beurt geweest, waar ze dan five days inside gingen.’ Volgens Tina zou Gordon een nieuw gezicht kunnen zijn voor het format. ‘Volgens mij zou een reboot van dat format met Gordon een idee kunnen zijn.’ Een real life soap ziet de mediadeskundige minder snel gebeuren, maar ze denkt wel dat hij terugkeert op televisie: ‘Ik denk wel dat we hem nog ergens weer terug gaan zien, of misschien met een Down The Road-achtig programma. Ik denk wel bij de commerciële.’

Opvolging bij Radio 10

Vanaf 1 september nemen Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte het stokje over van Gordon en Froukje bij Radio 10. Zij gaan samen de nieuwe ochtendshow Radio 10 Staat Op! Met Jan-Willem, Jeroen en de ochtendploeg presenteren. Managing Director Creative Talpa Audio Dave Minneboo bedankt Gordon, Froukje en het team voor hun inzet en betrokkenheid van het afgelopen jaar. Eerder zei Gordon al over de ochtendshow bij Radio Veronica: ‘Ik moet je eerlijk zeggen: die ochtendshow breekt me echt wel op.’

Over het stoppen van de radioshow: