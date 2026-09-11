Fred uit B&B Vol liefde is verliefd: ‘Al zes weken’

Tekst: Lisa Manche

De reünie zit erop en heel Nederland weet hoe het is afgelopen met de liefdesperikelen van de B&B-eigenaren in B&B Vol Liefde. Toch ontstaan er soms na de opnames ook nog nieuwe liefdes. Fred schoof donderdagavond aan bij de talkshow Renze en vertelde dat hij verliefd is.

Een vrouw stuurde hem na de tweede aflevering een e-mail, waarna Fred haar graag wilde leren kennen.

‘Gaat heel goed’

‘Ik ben al zes weken verliefd’, vertelt Fred. Hij heeft nog niet gevraagd of de gevoelens wederzijds zijn. ‘Maar het gaat heel goed’, antwoordt hij. Wat hij zo leuk vindt aan haar? ‘De energie, authenticiteit, humor, rust, maar vooral als we samen alleen zijn dat ik me dan niet eenzaam voel.’

‘Ik ben geen hork’

Hoewel Fred tijdens de reünie nog niet echt aan zelfreflectie wilde doen, komt hij daar aan tafel bij Renze op terug. ‘Als ik stukken van de uitzendingen zie, dan wil ik diegene niet kwetsen. Maar ik zie wel dat ik dat doe.’ Olcay Gulsen reageert dat Fred ‘gewoon een hork’ is. ‘Maar je doet niet net alsof je geen hork bent. Dat vind ik dus leuk aan jou.’ Toch is Fred het daar niet mee eens. ‘Ik ben geen hork. Ik ben gewoon een heel erg gevoelsmens.’

Negatieve reacties

Olcay vraagt zich af hoe Fred met alle reacties omgaat. ‘Het leuke is dat ik live op straat alleen maar enthousiaste verhalen hoor’, antwoordt hij. Van de negatieve reacties online heeft hij naar eigen zeggen niks van meegekregen. ‘Dat heb ik allemaal weggefilterd.’