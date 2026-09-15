B&B Vol Liefde-Timothy staat open voor realityserie: ‘Wie weet’

Tekst: Lisa Manche

Na zijn succesvolle liefdesavontuur in B&B Vol Liefde keert de rust weer een beetje terug in huize Timothy en Michaël. Toch heeft Timothy niet alleen de liefde gevonden bij Michaël, maar ook voor televisie maken. Hij staat zelfs open voor een eigen realityserie.

Dat vertelt hij aan NU.nl.

‘Helemaal mezelf gebleven’

Tijdens de uitzendingen kreeg Timothy veel reacties op zijn deelname, want hij nam geen blad voor de mond. De B&B-eigenaar kijkt met een goed gevoel terug op zijn tv-avontuur. ‘Ik ben helemaal mezelf gebleven. En ik vond televisie maken fantastisch. Ik heb iets nieuws in mezelf ontdekt, dus wie weet’, vertelt hij.

Nieuw tv-avontuur

Timothy laat weten dat hij een nieuw tv-avontuur niet uitsluit. ‘Ik sta voor alles open. Als het maar leuk is.’ Hij weet alleen niet of Michaël daar hetzelfde over denkt. ‘Dat gaan we allemaal nog eens even onderzoeken.’

Blik op de toekomst

Hoewel hij positief terugkijkt op zijn deelname aan B&B Vol Liefde, is hij ook blij dat het achter de rug is. Zo kunnen hij en Michaël zich zonder camera’s elkaar beter leren kennen. ‘We hebben eindelijk lucht. We hebben nu de vrijheid en kunnen met z’n tweeën de wereld in.’ De realityster kijkt dan ook uit naar de toekomst. ‘We hebben alle tijd van de wereld en we gaan gewoon heel leuke dingen doen.’