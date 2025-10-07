Dochter Robin Williams woest: geen AI-video’s meer sturen van vader

Tekst: Evelien Berkemeijer

Zelda Williams, dochter van de iconische komiek Robin Williams, heeft opgeroepen om te stoppen met het sturen van AI-gegenereerde video’s van haar overleden vader.

Robin Williams overleed in 2014 op 63-jarige leeftijd, maar digitale beelden van hem circuleren nog steeds online. Volgens Zelda zijn deze beelden niet respectvol en geven ze een vertekend beeld van wie haar vader was.

Robin Williams zou dit niet willen, volgens Zelda

Op haar Instagram-verhaal richtte Zelda zich rechtstreeks tot haar volgers. Ze schrijft dat ze niet wil zien of begrijpen wat er in de video’s gebeurt. ‘Alsjeblieft, als je enig fatsoen hebt, stop dan gewoon met dit hem en mij aan te doen, zelfs tegen iedereen, punt uit. Het is dom, het is een verspilling van tijd en energie, en geloof me, het is NIET wat hij zou willen.’

Waarschuwing tegen misbruik van AI

Zelda benadrukt dat het terugbrengen van echte mensen naar digitale kopieën verontrustend is. Ze noemt het gekmakend dat er video’s worden gemaakt die mensen of kunstwerken nabootsen om views en likes te verzamelen. In haar woorden: ‘Je maakt walgelijke, overbewerkte hotdogs uit het leven van mensen, uit de geschiedenis van kunst en muziek, en duwt ze dan door de strot van iemand anders in de hoop dat ze je een duimpje omhoog zullen geven en het leuk vinden. Vies.’

AI is geen toekomst, maar hergebruik van het verleden

Tot slot roept Zelda op om AI niet te verheerlijken. Ze noemt het geen vooruitgang, maar simpelweg een slechte herhaling van het verleden die opnieuw wordt opgediend voor consumptie. Ze vraagt met klem om hiermee te stoppen uit respect voor haar vader en de betrokkenen.

BRON: VARIETY FOTO: GETTY IMAGES/MICHAEL BUCKNER