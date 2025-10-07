Zelda Williams

Dochter Robin Williams woest: geen AI-video’s meer sturen van vader

Tekst: Evelien Berkemeijer

07/10/2025

Zelda Williams, dochter van de iconische komiek Robin Williams, heeft opgeroepen om te stoppen met het sturen van AI-gegenereerde video’s van haar overleden vader.

Robin Williams overleed in 2014 op 63-jarige leeftijd, maar digitale beelden van hem circuleren nog steeds online. Volgens Zelda zijn deze beelden niet respectvol en geven ze een vertekend beeld van wie haar vader was.

Robin Williams zou dit niet willen, volgens Zelda

Op haar Instagram-verhaal richtte Zelda zich rechtstreeks tot haar volgers. Ze schrijft dat ze niet wil zien of begrijpen wat er in de video’s gebeurt. ‘Alsjeblieft, als je enig fatsoen hebt, stop dan gewoon met dit hem en mij aan te doen, zelfs tegen iedereen, punt uit. Het is dom, het is een verspilling van tijd en energie, en geloof me, het is NIET wat hij zou willen.’

Waarschuwing tegen misbruik van AI

Zelda benadrukt dat het terugbrengen van echte mensen naar digitale kopieën verontrustend is. Ze noemt het gekmakend dat er video’s worden gemaakt die mensen of kunstwerken nabootsen om views en likes te verzamelen. In haar woorden: ‘Je maakt walgelijke, overbewerkte hotdogs uit het leven van mensen, uit de geschiedenis van kunst en muziek, en duwt ze dan door de strot van iemand anders in de hoop dat ze je een duimpje omhoog zullen geven en het leuk vinden. Vies.’

AI is geen toekomst, maar hergebruik van het verleden

Tot slot roept Zelda op om AI niet te verheerlijken. Ze noemt het geen vooruitgang, maar simpelweg een slechte herhaling van het verleden die opnieuw wordt opgediend voor consumptie. Ze vraagt met klem om hiermee te stoppen uit respect voor haar vader en de betrokkenen.

BRON: VARIETY FOTO: GETTY IMAGES/MICHAEL BUCKNER

Uit andere media

Party Jubileum Voorstelling Van Moulin Rouge De Musical

Gordon & Froukje over slechte luistercijfers: ‘Dat is echt oneerlijk!’

Midden september werd bekend dat Radio 10 van 7,0 procent naar 6,4 procent marktaandeel is gezakt en daarmee van de zesde naar de zevende positie is gegaan als het gaat om de meest beluisterde radiostations. ”De nieuwe ochtendshow van Gordon en Froukje heeft een valse start gemaakt”, schreef ’RTL Boulevard’. Wat vinden ze van die…
Weekend 29th Annual Glaad Media Awards Arrivals Britney Spears

Britney Spears gewond na val van trap: ‘Het was verschrikkelijk’

Pech voor Britney Spears (43): de zangeres is van de trap gevallen en daarbij gewond geraakt. In een video op Instagram laat ze zien dat haar knie in het verband zit.
Vriendin makelaar mandy

Makelaar Mandy: ‘Haar mond raakt de mijne, zacht maar dwingend’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Tijn, haar biseksuele minnaar, heeft hun relatie on hold gezet. Mandy is er kapot van. En hoe gaat het verder op kantoor nu haar collega op staande voet is ontslagen?
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien