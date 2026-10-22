April Darby dolgelukkig met zwangerschap: ‘In één keer gelukt’

Tekst: Menno Smit

Afgelopen juni gaven zangeres en GTST-actrice April Darby en danser en choreograaf Alessandro Pierotti elkaar in Italië het jawoord. Enkele maanden later hebben de twee opnieuw iets te vieren: ze verwachten hun eerste kindje. Weekend sprak de aanstaande ouders.

Alessandro vertelt dat April Darby en hij dolgelukkig zijn met de zwangerschap. ’We wilden dit heel graag en het is in één keer gelukt. Dat is echt een zegen, want het is niet voor iedereen weggelegd.’ Inmiddels voelt April zich goed, al had ze in het begin van haar zwangerschap wat klachten. Toch bleef ze gewoon optreden. Alessandro: ’Zoals April is, die gaat altijd door.’

April Darby is zwanger

April vermoedde al heel snel dat ze in verwachting was. ’Natuurlijk moet je dan nog even wachten voordat je het zeker weet, maar ik had het eigenlijk al vanaf het begin door.’ Zoals veel zwangere vrouwen heeft ook April geregeld trek in bepaalde dingen. Zo kon ze een tijdlang geen genoeg krijgen van limonadesiroop met heel veel ijs. ’Maar elke dag heb je weer ergens anders zin in. Het gaat alle kanten op.’ Gelukkig heeft April aan Alessandro een man die graag aan haar wensen voldoet. ’Ik had bijvoorbeeld al drie weken zin in een oliebol en die heeft hij voor me gehaald, haha. Dat soort stomme dingen.’ Alessandro kan er wel om lachen: ’Happy wife, happy life!’

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