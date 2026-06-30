April Darby getrouwd met grote liefde in Italië: ‘Magisch weekend’

Tekst: Lisa Manche

April Darby en Alessandro Pierotti zijn in het huwelijksbootje gestapt. Het stel trouwde afgelopen vrijdag tijdens een romantische ceremonie op het landgoed Le Stronghe, in het noorden van Italië.

Droom

Op Instagram deelt April een aantal foto’s van de bruiloft. Daarbij schrijft ze: ‘Mr. & Mrs. Darby-Pierotti. 26-06-2026. Just got Married!’ Het stel vierde de liefde het hele weekend en daar kijken ze met een warm gevoel op terug. ‘Wij komen superlatieven tekort om te omschrijven hoe magisch ons wedding weekend was in Italië. Een droom om nooit meer te vergeten met de meest liefdevolle familie en vrienden om ons heen’, schrijft ze. ‘Een bezegeling en viering van onze liefde!’

Foto’s

Ze sluit haar bericht in het Italiaans af met de woorden: ‘Con amore sempre, Alessandro & April’, wat ‘Voor altijd met liefde, Alessandro & April’ betekent. Op de foto’s zien we hoe het stel elkaar het jawoord geeft, omringd door familie en vrienden.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

April en Alessandro

April en Alessandro zijn bijna tien jaar samen. Ze leerden elkaar kennen tijdens de repetities van de musical The Bodyguard in 2016, waar hun vriendschap uitgroeide tot een relatie. April is musicalactrice en zangeres en Alessandro is danser in de musicalwereld.

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