Acteur en presentator Maarten Spanjer (73) overleden

Tekst: Menno Smit

Maarten Spanjer is op 73-jarige leeftijd overleden. De acteur en presentator, die vooral bekend werd door het televisieprogramma Taxi, was al enige tijd ernstig ziek. Hij overleed in een hospice in Ouderkerk aan de Amstel, waar hij zijn laatste dagen doorbracht. Zijn goede vriendin Monique Waterham heeft zijn overlijden bevestigd aan De Telegraaf.

Maarten Spanjer kreeg eind vorig jaar de diagnose blaaskanker. Tijdens een ingrijpende operatie werden zijn blaas en prostaat verwijderd. Na de behandeling leek zijn gezondheid aanvankelijk te verbeteren, maar onlangs bleek dat de kanker was uitgezaaid. Daarna ging het snel bergafwaarts.

Openhartig over ziekte

De afgelopen maanden vertelde Maarten regelmatig over zijn ziekte. Zo schreef hij in De Telegraaf columns over zijn ziekenhuisbezoeken en de gevolgen van de operatie. Daarbij schuwde Maarten ook de minder prettige kanten van zijn behandeling niet. Zijn bekende gevoel voor humor bleef in zijn verhalen terugkomen. Maarten zou op zaterdag 24 oktober zijn 74e verjaardag vieren.

Succes met Taxi

Maarten had een lange carrière als acteur en presentator. Zijn grootste televisiesucces beleefde hij met Taxi, waarin hij achter het stuur van een taxi plaatsnam en gesprekken voerde met passagiers die niet wisten dat ze werden gefilmd. Het programma werd bekroond met de Gouden Roos van Montreux.

De tekst gaat verder onder een fragment uit 2022 van de inmiddels gestopte talkshow HLF8, waarin Maarten destijds vertelde over zijn boek De Kunst Van Het Loslaten.

Schrijven

Als acteur was Maarten onder meer te zien in de film Spetters, de televisieserie De Fabriek en de Kameleon-films. In reclames voor BOVAG was hij jarenlang te zien als Beun de Haas. Behalve acteren en presenteren hield Maarten zich bezig met schrijven. Hij publiceerde meerdere boeken en bleef tot in de laatste fase van zijn leven columns maken.

Video: TALPA