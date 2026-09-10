Jan Smit, K3 én graaf Claus-Casimir spelen in nieuwe Sinterklaasfilm

Tekst: Ruth Smeets

Claus-Casimir van Oranje, Jan Smit en K3 zijn te zien in De Grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten. De productie heeft de nieuwe namen kort voor de première bekendgemaakt.

Daarmee krijgt de achtste film in de reeks er opnieuw een aantal opvallende gezichten bij. Vooral de rol van graaf Claus-Casimir, de zoon van prins Constantijn en prinses Laurentien, springt in het oog.

Claus-Casimir wordt Assistent Windjes

Claus-Casimir, de enige kleinzoon van prinses Beatrix en het jongere broertje van gravin Eloise van Oranje, speelt in de film de rol van Assistent Windjes. Daarmee maakt hij deel uit van het nieuwe avontuur rond Sinterklaas, die bij zijn aankomst in Nederland te maken krijgt met extreme weersomstandigheden.

Jan Smit en K3 in nieuwe Sinterklaasfilm

Ook Jan Smit heeft een rol bemachtigd in De Grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten. De zanger kruipt voor de film in de huid van Karlos Kapitein. Hanne, Marthe en Julia van K3 verschijnen als zichzelf in de film. Daarnaast verzorgen zij de titelsong van het nieuwe Sinterklaasavontuur.

Bekende namen in de cast

Verder is ook Walter de Donder toegevoegd aan de cast. De acteur is bekend als Kabouter Plop en als de burgemeester in Samson en Gert. Eerder werd al bekend dat onder anderen Martien Meiland, Tineke Schouten, Monique Westenberg en Robert ten Brink als Sinterklaas in de film te zien zijn. De Grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten draait vanaf 1 oktober in de bioscoop.