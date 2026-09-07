Bibi Breijman en dochtertje Teddy spelen samen in nieuwe Club van Sinterklaasflim

Tekst: Ruth Smeets

Bibi Breijman (35) en haar dochter Teddy (7) zijn dit najaar te zien in de nieuwe bioscoopfilm van De Club van Sinterklaas. De film draagt de titel De Club van Sinterklaas: Paniek in het Pietendorp.

Distributeur Dutch Film Works heeft maandag de poster van de film onthuld. Op de poster is onder meer Bibi Breijman te zien.

Bibi Breijman geniet van filmrol

Bibi laat weten dat ze het geweldig vond dat ze het hele jaar ‘legaal pepernoten heeft mogen eten’. Haar rol noemt ze ‘een feest om deel uit te mogen maken van de leukste club die er bestaat: De Club van Sinterklaas.’ Ook haar 7-jarige dochter Teddy heeft een rol in de film. Omdat ze groot fan is, vond Teddy het naar eigen zeggen ‘heel leuk om nu zelf mee te doen’.

Tekst gaat verder onder de video.

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In de film zijn ook bekende pieten uit de reeks weer te zien. Zo keren Coole Piet, Testpiet en Danspiet terug. Paniek in het Pietendorp is inmiddels de vijftiende bioscoopfilm van De Club van Sinterklaas. Eerdere films uit de reeks ontvingen een Gouden Film.

Waarover gaat de film?

Het verhaal speelt zich af in het pietendorp in Spanje. De pieten zijn daar volop bezig met de voorbereidingen voor hun jaarlijkse reis naar Nederland, maar dan breekt er plotseling paniek uit. De zakken met cadeautjes blijken verdwenen en ook de staf van Sinterklaas is zoek. De Club van Sinterklaas: Paniek in het Pietendorp draait vanaf 30 september in de Nederlandse bioscopen.