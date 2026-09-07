Ilse Warringa mijdt de spotlights: ‘Ik ben niet in de wieg gelegd om BN’er te zijn’

Tekst: Ruth Smeets

Ilse Warringa brak bij het grote publiek door met ‘De Luizenmoeder’, maar aan alle aandacht die daarbij komt kijken, heeft ze weinig behoefte. De actrice en tv-maker vertelt in gesprek met ‘Beau Monde’ dat ze liever niet te veel in de schijnwerpers staat.

Sinds haar doorbraak met De Luizenmoeder is Ilse Warringa een bekend gezicht. Die plotselinge bekendheid was voor haar wel even wennen: “Dat was zeker even schrikken”, vertelt ze aan Beau Monde. “De mensen op straat reageerden ineens anders op mij, terwijl ik zelf niet veranderd was.”

‘Ik ben niet in de wieg gelegd om BN’er te zijn’

Hoewel Ilse volop geniet van haar werk, trekt het leven als bekende Nederlander haar veel minder. “Ik ben niet in de wieg gelegd om BN’er te zijn”, stelt ze. “Dat past niet zo goed bij mij. Daarom ben ik zuinig met dit soort interviews.” Ze vindt het bovendien niet nodig dat het publiek alles over haar weet. “Hoe minder je over een acteur weet, hoe meer mensen hun fantasie kunnen laten werken over een gespeeld personage.”

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Ilse Warringa kiest liever voor de achterdeur

Ook op de rode loper is Ilse niet vaak te vinden. “Het liefst ga ik via een achterdeurtje naar binnen”, bekent ze. Een uitzondering maakt ze wanneer haar werk daarom vraagt: “Tenzij ik in een serie of toneelstuk zit en er in mijn contract staat dat ik over de rode loper moet.” Als mensen haar op straat herkennen, heeft ze daar volgens eigen zeggen overigens geen moeite mee. “Gelukkig ben ik van nature openhartig, dus als ik herkend word op straat, kan ik er goed mee omgaan.”

Meer maker dan acteur

Ilse voelt zich minstens zo thuis achter de schermen. “Ik zie mezelf wel meer als maker dan als acteur”, vertelt ze. “Ik ben bovenal een schrijver. De Luizenmoeder en Voetbalouders heb ik ook geschreven.” Zelf hoeft ze daarbij niet steeds in beeld te verschijnen. “Ik hoef niet per se in de schijnwerpers te staan. Sterker nog: ik vind het heerlijk als ik er niet in sta.”