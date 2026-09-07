Dít zijn de deelnemers van het nieuwe seizoen van De slimste mens

Tekst: Ruth Smeets

KRO-NCRV heeft de kandidatenlijst voor het 28e seizoen van De slimste mens gedeeld. Onder anderen Claudia de Breij, Caro van der Leeuw en Rob Kamphues zijn dit najaar te zien in de kennisquiz.

De nieuwe reeks van De slimste mens gaat maandag 21 september van start op NPO 1. Herman van der Zandt keert terug als presentator en Paulien Cornelisse is opnieuw jurylid. Zij namen die taken eerder over van Philip Freriks en Maarten van Rossem.

Nienke van Dijk, Kefah Allush en Wina Ricardo trappen het seizoen af in de eerste aflevering. Ook schrijver Tobi Lakmaker en Kensington-gitarist Casper Starreveld doen mee. Daarnaast staan onder anderen wetenschapsjournalist Adriaan ter Braack, etiquette-expert Jan Jaap van Weering en model en activist Kiki Boreel op de kandidatenlijst.

Tekst gaat verder onder de video.

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Veel cabaretiers in nieuwe reeks

Cabaretiers zijn dit seizoen ruim vertegenwoordigd. Behalve Claudia de Breij doen ook Fimme Bakker, Nathalie Baartman, David van Rosmalen en Wina mee. David won in 2025 het Leids Cabaret Festival en Wina won dat jaar de Wim Sonneveldprijs. Ook Rob, die naast presentator ook cabaretier is, schuift aan in de deelnemersstoel.

Politiek, journalistiek en entertainment

Verder bestaat het deelnemersveld uit namen uit de politiek, journalistiek en entertainmentwereld. Zo doen Tweede Kamerleden Harmen Krul en Marjolein Moorman mee, net als politiek verslaggever Mats Akkerman, politiek duider Eva Brandemann en journalist Yasmin Ait Abderrahman. Ook Menno Bentveld, Evrim Akyigit, Jeroen Gortworst en Whitney Janssen zijn te zien.

Start op 21 september

De slimste mens is vanaf maandag 21 september om 21.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. In de 28e reeks nemen cabaretiers, politici, muzikanten, journalisten, presentatoren en makers het tegen elkaar op.