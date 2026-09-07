Natalie Portman Getty Images

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Natalie Portman verwelkomt derde kind

Tekst: Ruth Smeets

07/09/2026

Natalie Portman (45) is opnieuw moeder geworden. De actrice is vorige maand in Parijs bevallen van haar derde kind.

Het is het eerste kind van Natalie Portman haar partner Tanguy Destable, een Franse muziekproducent. Dat meldt het blad People op basis van een ingewijde. Verdere details over de baby zijn nog niet gedeeld.

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Baby in Parijs geboren

Over de naam, het geslacht en de precieze geboortedatum van het kind is nog niets bekend. People heeft de woordvoerder van Natalie Portman om een reactie gevraagd. De baby is het derde kind van de actrice. Met haar ex-man Benjamin Millepied kreeg ze eerder zoon Aleph en dochter Amalia. Natalie en Benjamin gingen in 2024 uit elkaar.

Blij met zwangerschap

Natalie maakte in april bekend dat ze zwanger was. ‘Tanguy en ik zijn heel enthousiast’, zei ze toen tegen Harper’s Bazaar. Ook omschreef ze haar zwangerschap als ‘een voorrecht en een wonder’. De actrice vertelde daarnaast dat ze zich erg dankbaar voelde. Volgens Natalie beleefde ze deze zwangerschap rustiger dan eerdere keren.

Veel tijd met gezin

Tijdens haar zwangerschap bracht Natalie veel tijd door met haar kinderen. Ook genoot ze van haar verblijf in Parijs, waar ze wandelde in parken en kunst bekeek. De actrice zei eerder dat ze de periode extra koesterde, omdat het waarschijnlijk haar laatste zwangerschap was.

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