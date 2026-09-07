Nederlandse grimeur Arjen Tuiten wint Emmy voor levensechte keizersnede in The Pitt

Tekst: Ruth Smeets

De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn bijdrage aan de serie The Pitt. De 45-jarige make-upartist kreeg de prijs in de nacht van zondag op maandag voor zijn werk aan een aflevering uit het tweede seizoen.

In die aflevering is een keizersnede te zien. Arjen Tuiten maakte daarvoor een levensechte replica van het lichaam van de patiënt. Volgens de Nederlander kwam de winst als een verrassing en voelt hij zich ‘erg vereerd’.

Bekroond in technische categorie

De Emmy Award wordt gezien als de belangrijkste Amerikaanse televisieprijs. Arjen won de prijs samen met vijf andere teamleden in de categorie beste ‘Prosthetic Make-up’. De grimeur werkte mee aan vijf afleveringen van het tweede seizoen van The Pitt. Vooral zijn werk aan de laatste aflevering, waarin de keizersnede centraal staat, leverde hem nu de onderscheiding op.

Uitreiking in Los Angeles

Bij de uitreiking in Los Angeles kon Arjen niet aanwezig zijn. De make-upartist is op dit moment bezig met zijn werk aan de nieuwe film Heat 2. De prijs voor beste Prosthetic Make-up werd uitgereikt tijdens de tweede dag van de Emmy’s in de meer technische categorieën. De acteursprijzen worden op 14 september uitgereikt. Arjen woont en werkt al zo’n twintig jaar in Hollywood en werd eerder twee keer genomineerd voor een Oscar.