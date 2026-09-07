Valerio Zeno nieuwe presentator van Echte Jongens op Safari

Tekst: Ruth Smeets

Valerio Zeno gaat het nieuwe seizoen van Echte Jongens Op Safari presenteren. Daarmee volgt hij Geraldine Kemper op, die eerder aan het roer stond van het programma.

Valerio Zeno reist voor de Videoland Original af naar Zuid-Afrika. Daar wacht veertien bekende mannen een avontuur waarin luxe plaatsmaakt voor afzien. Wanneer het nieuwe seizoen te zien is, wordt later bekendgemaakt.

Valerio Zeno heeft nieuwe presentatieklus

Na vier seizoenen Echte Meisjes In de Jungle is Valerio klaar voor een nieuw avontuur, deze keer met mannen op safari. ‘Na vier seizoenen Echte Meisjes In de Jungle kan ik niet wachten om dit keer met jongens op safari te gaan. Wie brult er het meest? Wie geeft er een steek onder water? En wie staat er op z’n strepen? Hopelijk een seizoen zonder slangen, maar met spierballen.’

Tekst gaat verder onder de video.

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Voor het nieuwe seizoen laten Albert Snoek, Antonio Holksen, Aron Korff, Boris Schouten, Henk van den Heuvel, King Faisel, Mitchel Viljeer, Nino van der Meijde, Quincy Voorhout, Rarko10, Rowan van den Bovenkamp, Tommie Christiaan, Tony Jr. en Wesley Adema hun vertrouwde omgeving achter zich. In Zuid-Afrika worden zij verdeeld over twee teams en nemen zij het tegen elkaar op tijdens verschillende opdrachten.

Geen luxe, wel strijd

De mannen moeten het doen zonder de gemakken die ze thuis gewend zijn. Ze krijgen pittige proeven, onverwachte wendingen en de nodige onderlinge spanning voor de kiezen. Niet alleen spierkracht en uithoudingsvermogen tellen mee, maar ook slim spel, samenwerking en tactiek.

Wie wordt de Echte Jongen op Safari?

Met veertien uitgesproken deelnemers belooft het niet alleen fysiek, maar ook sociaal een flinke uitdaging te worden. Uiteindelijk draait alles om die ene vraag: wie weet zich staande te houden op de savanne en mag zich de Echte Jongen op Safari noemen? Het programma wordt geproduceerd door Warner Bros. International Television Production Nederland. Het eerste seizoen is al volledig te streamen bij Videoland.