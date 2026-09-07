Koninklijke familie herdenkt 100e geboortedag prins Claus op bijzondere plek

Tekst: Ruth Smeets

Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn reisden zondag af naar Hitzacker om prins Claus te herdenken. In de Duitse plaats waar Claus werd geboren, stonden zij stil bij zijn 100e geboortedag.

Het bezoek had een bijzonder persoonlijk karakter. Hitzacker speelde een belangrijke rol in het leven en de herinnering aan prins Claus. Prinses Beatrix bezocht de plaats na zijn overlijden al vaker en keerde er nu terug met haar zoons koning Willem-Alexander en prins Constantijn.

Herdenking in Hitzacker

In Hitzacker bezochten koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn onder meer het borstbeeld van prins Claus. Dat beeld werd in 2005 onthuld door Beatrix, die toen nog koningin was. Ook wandelden zij over de Prinz-Claus-Promenade, die prinses Beatrix in 2014 officieel opende. Beelden van de Rijksvoorlichtingsdienst laten zien dat het gezelschap hartelijk werd ontvangen door inwoners van de plaats. Prinses Beatrix begroette daarbij ook kinderen die met Nederlandse vlaggetjes stonden te zwaaien.

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Langs plekken met een band met Oranje

Tijdens het bezoek kreeg het gezelschap uitleg over de Oranjeroute. Deze wandel- en fietsroute voert langs Duitse plaatsen die verbonden zijn met het Nederlandse koningshuis. Prinses Beatrix liep, ondersteund door een wandelstok, samen met haar zoons langs meerdere informatieborden. Daarop waren onder meer foto’s te zien van eerdere bezoeken die zij aan Hitzacker bracht. Koning Willem-Alexander gaf daarnaast water aan de Koningslinde. Die boom werd in 2013 geplant ter gelegenheid van zijn inhuldiging en is onlangs officieel herplant.

Van omstreden verloofde tot gewaardeerde prins

Prins Claus leerde Beatrix in 1962 kennen tijdens een feest van vrienden in Bad Driburg. Drie jaar later maakten zij hun verloving bekend. Dat zorgde in Nederland voor veel discussie, omdat Claus lid was geweest van de Hitlerjugend en in de Wehrmacht had gediend. Tegenstanders gebruikten leuzen als ‘Claus, terug naar je Heimat’ en ‘Claus Raus’. Historicus Loe de Jong deed onderzoek naar zijn oorlogsverleden en oordeelde dat Claus geen oorlogsmisdaad kon worden aangerekend. Na stevige debatten gaven beide Kamers uiteindelijk toestemming voor het huwelijk.

Gezinsleven

Prins Claus en prinses Beatrix waren 36 jaar getrouwd en kregen samen drie zoons: Willem-Alexander, Friso en Constantijn. Claus werd later gezien als een belangrijke steun voor Beatrix. Ook zette hij zich in voor ontwikkelingssamenwerking. Zo werd hij in 1970 voorzitter van de Nationale Commissie voor Ontwikkelingsstrategie, die de regering over dat onderwerp adviseerde. In de jaren tachtig kreeg prins Claus parkinson. Hij overleed op 6 oktober 2002, op 76-jarige leeftijd, aan de gevolgen van die ziekte en een longontsteking. Hij ligt begraven in de Nieuwe Kerk in Delft.