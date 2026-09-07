Waarom niet koning Charles maar prins William naar de uitvaart van koning Harald gaat

Tekst: Ruth Smeets

Prins William reist woensdag naar Noorwegen om namens koning Charles aanwezig te zijn bij de uitvaart van koning Harald. De plechtigheid vindt op 9 september plaats in Oslo.

Ook Prinses Anne zal bij het afscheid aanwezig zijn. Zij doet dat niet namens de Britse koning, maar op persoonlijke titel, omdat zij peetmoeder is van Haralds zoon en opvolger, koning Haakon VIII.

Prins William naar Noorwegen

Buckingham Palace heeft bevestigd dat prins William zijn vader vertegenwoordigt bij de uitvaart. Dat past bij de gewoonte dat de Britse monarch meestal niet zelf naar de begrafenis van een buitenlands staatshoofd gaat, maar daarvoor een ander lid van de koninklijke familie afvaardigt.

Groot afscheid van koning Harald

In Oslo wordt rekening gehouden met veel publiek langs de route. Voorafgaand aan de dienst in de kathedraal van Oslo is er een rouwstoet. Ook de afgelopen dagen kwamen duizenden mensen naar de kapel van het Koninklijk Paleis om koning Harald de laatste eer te bewijzen.

Koning Haakon zichtbaar geëmotioneerd

Na de dood van zijn vader is Haakon de nieuwe koning van Noorwegen. In zijn eerste toespraak als staatshoofd sprak hij geëmotioneerd over het verlies. Daarbij zei hij onder meer: ‘Bedankt dat je zo’n goede vader was.’ Ook benoemde hij waar koning Harald volgens hem voor stond: ‘een maatschappij gebouwd op wetten en rechtvaardigheid, waarin iedereen van gelijke waarde is’.

Laatste rustplaats

Koning Charles stond in een boodschap stil bij het leven en de betekenis van zijn neef. Hij prees koning Haralds inzet voor Noorwegen met de woorden ‘onwankelbare toewijding, waarmee hij Noorwegen met warmte en nederigheid door tijden van grote verandering heeft geleid’. Na de dienst wordt koning Harald in besloten kring bijgezet in het koninklijk mausoleum in de vesting Akershus.