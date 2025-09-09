Sébas Diekstra wees De Slimste Mens af na aanvaring met Philip Freriks

Tekst: Emelie van Kaam

Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra staat bekend om zijn strijd voor de rechten van slachtoffers van seksueel geweld en femicide. Toch is hij ook af en toe op televisie te zien, zij het met een duidelijke selectie.

Sébas Diekstra onthult dat hij bewust afzag van deelname aan de populaire quiz De Slimste Mens. De reden: een eerdere nare ervaring met presentator Philip Freriks.

Een pijnlijke aanvaring

Volgens Sébas botste hij tijdens een talkshow stevig met Philip over de zaak rond het overlijden van Ivana Smit. ‘Hij was toen alleen met zichzelf bezig en toonde weinig respect voor een te jong overleden vrouw,’ vertelt de slachtofferadvocaat. Dat maakte voor hem de keuze simpel: ‘Zolang hij daar zit, ga ik dat niet

doen.’

Wel in Ranking the Stars

Een televisieprogramma waar Sébas wél voor openstond, was Ranking the Stars. ‘Dat vond ik altijd leuk, en mijn vrouw ook. Het werkt relativerend. Dus: waarom niet? Dan vindt men er maar wat van,’ zegt hij. Voor de slachtofferadvocaat bood het programma een luchtige afwisseling naast zijn zware werk.

Sébas Diekstra is geen televisiemens

Hoewel het uitstapje naar entertainment tv hem goed beviel, smaakt het volgens Sébas niet per se naar meer. ‘Het is ook een cultuur waarvan je moet houden. Victor Vlam zei het treffend: ‘Mensen op tv worden aapjes.’ En zo voelt het ook wel. Ik vond het leuk om een keer mee te doen, maar ik ben slachtofferadvocaat. Dat blijft mijn focus.’

Ons hele gesprek met Sébas Diekstra lees je in Weekend editie 37, vanaf woensdag 10 september in de winkels. Hierin vertelt hij onder meer hoe hij denkt over de zaken rondom Marco Borsato, Ali B en Maxime Meiland. Lees Weekend ook online. Liever bestellen? Dat kan hier.

FOTO: ANP