Maarten van der Weijden na zwemtocht opgenomen in het ziekenhuis

Tekst: Ruth Smeets

Maarten van der Weijden is kort na zijn zware zwemtocht opgenomen in het ziekenhuis. De 45-jarige olympisch kampioen kampte al een paar dagen met koorts en voelde zich niet goed.

Zijn vriendin Anne Sestig vertrouwde het niet en drong erop aan dat Maarten van der Weijden afgelopen vrijdag naar de huisartsenpost zou gaan. Daar bleek al snel dat zijn situatie ernstiger was dan gedacht. Niet veel later werd de zwemmer doorgestuurd naar de Spoedeisende Hulp. Op Instagram laat hij met foto’s uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis weten wat er is gebeurd.

Ernstige klachten

In het ziekenhuis werd duidelijk dat meerdere waarden niet in orde waren. ‘Er gingen opeens veel dingen niet goed: hoge koorts, te lage bloeddruk, te laag zuurstofgehalte en een te hoge hartslag’, schrijft Maarten. Volgens hem was er sprake van een septische reactie, vermoedelijk door een bacterie. Om welke bacterie het gaat en waar die vandaan komt, is nog onduidelijk.

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Maarten van der Weijden is weer thuis

De behandeling met antibiotica sloeg gelukkig aan. Na twee dagen mocht Maarten het ziekenhuis verlaten en inmiddels heeft hij geen klachten meer. ‘Wat kan het leven snel veranderen’, schrijft hij. De olympisch kampioen is blij dat Anne hem aanspoorde om hulp te zoeken. ‘Dankbaar voor Anne, die erop stond dat we nu naar de huisartsenpost gingen.’ Ook spreekt hij zijn dank uit aan de verpleegkundigen en artsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Zwemtocht afgebroken

De opname volgde kort nadat Maarten zijn 22-stedentocht moest staken. Hij was van plan 270 kilometer te zwemmen langs 22 Nederlandse steden, van Vught naar Utrecht, om geld op te halen voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. Tijdens de tocht kreeg de zwemmer last van misselijkheid en buikklachten. Toen daar koorts bij kwam en zijn klachten erger werden, stapte hij in Oudewater definitief uit het water.