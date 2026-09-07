Jon van Eerd stopt na twaalf jaar met Jon van Eerd’s Pretpakhuis: ‘De cirkel is rond’

Tekst: Ruth Smeets

Na twaalf jaar valt definitief het doek voor Jon van Eerd’s Pretpakhuis. De productiemaatschappij van Jon van Eerd en Lesley Pols sluit in 2027 de deuren, met ‘Boeing Boeing’ als allerlaatste productie.

Jon van Eerd’s Pretpakhuis werd in 2015 opgericht en bracht in de jaren daarna tientallen voorstellingen naar de Nederlandse theaters. Het gezelschap maakte aanvankelijk vooral naam met komedies rond het populaire personage Harrie Vermeulen, waarna ook producties als Kunst & Kitsch, De Bankoverval en Een Nacht in de Efteling volgden. In 2022 nam Jon al afscheid van Harrie Vermeulen en nu komt ook het avontuur met Jon van Eerd’s Pretpakhuis ten einde.

Jon van Eerd: ‘Onze samenwerking was en blijft tot het laatste moment uniek en dierbaar’

Jon van Eerd kijkt met warme woorden terug op de samenwerking. “We zijn al die jaren een drie-eenheid geweest. Onze samenwerking was en blijft tot het laatste moment uniek en dierbaar. Het voelde als een vertrouwd en betrouwbaar familiebedrijf. Met Boeing Boeing sluiten we een prachtige periode af om ruimte te creëren en ons open te stellen voor nieuwe uitdagingen.” Dat uitgerekend Boeing Boeing de laatste productie wordt, heeft extra betekenis: Jon en Lesley leerden elkaar in 2008 kennen tijdens een eerdere productie van dezelfde komedie.

Lesley Pols over ‘Boeing Boeing’: ‘De cirkel is rond’

Ook voor Lesley is het slotstuk bijzonder. “Jon en ik leerden elkaar kennen bij Boeing Boeing in 2008. Dat we in 2027 Pretpakhuis afsluiten met dezelfde komedie, kan eigenlijk geen toeval zijn. De cirkel is rond. De afgelopen jaren met Pretpakhuis zijn voor mij ongelooflijk waardevol geweest. We hebben samen gelachen, gebouwd, geëxperimenteerd en bovenal ontzettend veel mooie voorstellingen mogen maken.” Hoewel Jon van Eerd’s Pretpakhuis stopt, nemen Jon en Lesley niet definitief afscheid van het vak. Ze willen ruimte maken voor nieuwe projecten en uitdagingen buiten de huidige vorm van Jon van Eerd’s Pretpakhuis. Boeing Boeing van Marc Camoletti is vanaf 20 november te zien in de Nederlandse theaters en vormt de definitieve afsluiting van Jon van Eerd’s Pretpakhuis.