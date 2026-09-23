‘Star Trek’-acteur James Sloyan overleden: fans eren geliefde ster

Tekst: Evelien Berkemeijer

Acteur James Sloyan, bekend van rollen in onder meer ‘Star Trek: The Next Generation’, ‘Deep Space Nine’ en ‘Voyager’, is overleden. Na het bekendmaken van zijn overlijden stromen reacties van fans binnen.

James Sloyan bouwde een omvangrijke carrière op in film, televisie en theater. Op het witte doek was hij onder meer te zien naast Paul Newman en Robert Redford in The Sting, dat in 1973 de Oscar voor beste film won. Daarnaast speelde hij in Xanadu, The Traveling Executioner en The Gang That Couldn’t Shoot Straight.

Rollen in ‘Star Trek’

Op televisie maakte Sloyan onder meer zijn opwachting in Star Trek: The Next Generation, waarin hij een overlopende Romulaanse admiraal speelde. Ook was hij te zien in Deep Space Nine en Voyager. Verder speelde hij in de televisiefilm The Disappearance of Aimee, de miniserie The Billionaires Boys Club en de ABC-serie Oh Madeline. Een fan schreef op Facebook na zijn overlijden: ‘We hebben een van de groten verloren. Zoveel memorabele optredens. Hij zal gemist worden.’

Van Indianapolis naar Broadway

Sloyan werd in 1941 geboren in Indianapolis en was de jongste van vier kinderen. Volgens zijn familie ontdekte hij op vierjarige leeftijd ‘de geneugten van de Indianapolis State Fair en wist hij een optreden te regelen met [westernacteur] Lash LaRue en zijn reizende westernshow’. Na periodes in het buitenland en in Albany, New York, studeerde hij af aan de American Academy of Dramatic Arts. Vervolgens diende hij drie jaar in het Amerikaanse leger, waarna hij zijn acteercarrière voortzette. In 1969 brak hij op Broadway door met Arthur Kopits Indians.

Bron: The Sun