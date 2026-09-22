NPO Zapp slaat alarm om valse castingmail voor nepserie ‘Nina’s Zomer’

Tekst: Evelien Berkemeijer

NPO Zapp waarschuwt voor een valse e-mail waarin kinderen en jongvolwassenen worden benaderd voor de niet-bestaande jeugdserie ‘Nina’s Zomer’. De afzender doet zich volgens de publieke omroep voor als medewerker van NPO Zapp.

De misleidende berichten worden verstuurd vanaf het domein @zappnpo.nl, dat niet van de zender is. Ontvangers worden gevraagd om auditie te doen voor Nina’s Zomer. De NPO benadrukt dat de e-mails niet afkomstig zijn van NPO Zapp, een redactie Fictie Jeugd of de Nederlandse Publieke Omroep.

Seksuele handelingen in script

Volgens de NPO wordt na een reactie op de eerste e-mail gevraagd om een auditietape op te sturen aan de hand van een aangeleverd script. In dat script worden seksuele handelingen besproken. Enkele alerte ouders en kinderen hebben NPO Zapp hierover ingelicht en de zender heeft contact met hen. Ook heeft de NPO de politie benaderd. ‘NPO Zapp is geschokt door deze actie. Het is van groot belang dat kinderen en jongeren beschermd worden tegen dit soort praktijken.’

NPO Zapp waarschuwt ontvangers

De zender heeft onder meer via zapp.nl en het eigen Instagram-account voor de berichten gewaarschuwd. Ook omroepen en producenten zijn ingeseind. Wie de e-mail ontvangt, wordt dringend verzocht niet te reageren. NPO Zapp vraagt kinderen de mail aan hun ouders te laten zien en contact op te nemen via post@npozapp.nl. De NPO roept ontvangers daarnaast op contact op te nemen met de politie via 0900-8844.