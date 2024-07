Kate Winslet in diepe rouw om overleden Jon Landau: ‘Hij was de allerbeste man’

Kate Winslet herinnert zich Jon Landau als “de aardigste en allerbeste man” die ze ooit heeft gekend. De producent, bekend van films als Titanic en Avatar, overleed vrijdag op 63-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

De 48-jarige actrice, die Landau al kende sinds ze 20 was, reageert bedroefd op het overlijden van de Amerikaan. “Jon Landau was de aardigste en allerbeste man”, zegt de Britse in een verklaring aan entertainmentwebsite Deadline. “Hij was een man met veel compassie en iemand die uitzonderlijk was in het ondersteunen en koesteren van teams van fenomenale creatieve mensen.”

Lees ook: Jon Landau, producent Titanic en Avatar, overleden

‘Hij lachte altijd’

Winslet werkte voor het eerst samen met Landau aan de film Titanic uit 1997. Later kwam ze de producent ook weer tegen op de set van Avatar: The Way of Water uit 2022. “Zijn passie voor films maken verdiepte zich met de jaren. Zijn kracht was dat hij wist hoe belangrijk familie was, zowel thuis als op werk. Hij lachte altijd en was altijd dankbaar. Ik kan niet geloven dat ik dit schrijf en dat hij er niet meer is.”