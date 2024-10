Zangeres Sarita Lorena verwelkomt eerste kindje

Sarita Lorena (27) is bevallen van haar eerste kind. De zangeres en haar partner Raidell hebben samen een zoontje gekregen. Dat maakt ze bekend via Instagram.

‘Ons kleine beertje kon niet langer wachten’, schrijft Sarita op Instagram bij een reeks foto’s van haar eerste kindje. ‘Welkom Aviél Kauê Saint de Pree’, zoals haar zoontje heet.

Sarita Lorena is een Braziliaans-Nederlandse zangeres die vooral bekend werd door haar deelname aan het programma Beste Zangers in 2022. Haar muziekstijl bevat een mix van pop, R&B en Latijns-Amerikaanse invloeden, en ze werkt vaak samen met andere artiesten uit de hiphop- en popscene in Nederland. Naast haar deelname aan Beste Zangers speelt Sarita ook een rol in de BNNVARA-serie Santos.

