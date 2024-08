Sarita Lorena stelt zich weer open voor liefde na moord op vriend

Sarita Lorena heeft zich na de dood van haar vriend Siki Martina “weer opengesteld voor de liefde”. “Het verlies doet nog steeds pijn en dat is ook iets wat ik heel mijn leven mee zal dragen, maar ik heb het moeten accepteren en het een plek kunnen geven”, schrijft de 27-jarige zangeres in een bericht op Instagram Stories. Dj Siki Martina werd in juli 2022 doodgeschoten in Rotterdam.

Dat Lorena openstaat voor een nieuwe liefde, betekent niet dat ze Martina is vergeten. “Ik zal hem altijd in mijn hart dragen en mijn tijd met hem koesteren”, aldus de zangeres.

Lorena schrijft dat ze eindelijk weer gelukkig is. “En ik ga gezond om met mezelf en anderen om me heen en daar gaat het mij om.”

Lees ook: Sarita Lorena: ‘Nog geen volledige ‘justice’ voor Siki Martina’

Twee veroordelingen

In december vorig jaar werden twee mannen veroordeeld in de zaak over de dood van Martina. Ruchelo C. kreeg een celstraf van twaalf jaar voor het doodschieten van de dj. Christopher L. kreeg zes jaar voor poging tot doodslag en wapenbezit.