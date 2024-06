Vader Wesley Sneijder ongeneeslijk ziek

Vorig jaar overleed Wesley Sneijder’s moeder aan de gevolgen van kanker. Tot overmaat van ramp kampt zijn vader nu ook met deze ziekte. “Ik ben bij hem ingetrokken om de laatste tijd met hem samen te zijn”, vertelt de oud-voetbalinternational aan Weekend.

“Naar omstandigheden gaat het oké. Hij is nu stabiel, maar wel ongeneeslijk ziek”, vertelt Wesley. Dat vindt hij moeilijk en daarom probeert hij extra te genieten van mooie momenten samen. “Zoals mijn optreden op Het Muziekfeest Op Het Plein met onze single Ik Ben Net Als Jij (Ich Bin Wie Du). Daar probeer ik plezier uit te halen, en zolang hij kwaliteit van leven heeft, vind ik dat mooi.”

Ingetrokken

Na het overlijden van zijn moeder vorig jaar is het niet niks dat Wesley in korte tijd weer voor zo’n situatie komt te staan. “Het is niet niks, maar dat is het leven, hoe erg ook. Ik ben bij mijn vader ingetrokken om de laatste tijd nog met hem door te kunnen brengen.”

Lees het hele interview met Wesley Sneijder, waarin hij onder meer vertelt over zijn tatoeage van ex-vriendin Yolante Cabau en zijn toekomst in de voetballerij, in Weekend nummer 24