Sinterklaasfilm met Robert ten Brink behaalt Gouden Film award

De feestvreugde rond Sinterklaas wordt nog groter nu ‘De Grote Sinterklaasfilm: Stampij in de Bakkerij’ een Gouden Film heeft ontvangen! Regisseur en producent Lucio Messercola (34) mocht deze award in ontvangst nemen, omdat de film inmiddels meer dan 100.000 bezoekers heeft getrokken.

In deze zesde film van de populaire Sinterklaasreeks zetten de pieten alles op alles om Marco Marsepein te helpen. Zijn geheime recept voor kruidnoten is namelijk gestolen en de pieten moeten snel ingrijpen om het feest te redden.

In Stampij in de Bakkerij schitteren bekende gezichten zoals Robert ten Brink en Martien Meiland. Martien nam de prijs namens Messercola in ontvangst.

