Dieuwertje Blok spreekt in Sinterklaasjournaal dankbaarheid uit voor steun



Dieuwertje Blok verscheen dinsdag kort in een promofilmpje van het Sinterklaasjournaal, dat maandag weer begint. Blok, die het programma al sinds de start presenteert, kon dat dit jaar niet doen omdat ze moet herstellen nadat haar neus vanwege kanker moest worden geamputeerd.

Merel Westrik neemt de presentatie dit jaar van Blok over. Westrik belt haar in de video even op om te vragen hoe het gaat. “Leuk dat je belt, want dan kan ik meteen even iedereen bedanken die me dit jaar iets liefs heeft gestuurd omdat ik ziek ben”, aldus Blok, die ook Westrik succes wenste met haar tijdelijke baan.

“Je kan het, ik weet het zeker”, zei ze tegen Westrik. Die kondigde daarop aan dat het programma maandag weer begint. “Nou, zie je wel!”, besloot Blok.

De 67-jarige Blok maakte in april bekend dat ze haar werk moest neerleggen omdat ze neuskanker heeft. Haar neus moest geamputeerd worden, omdat een eerdere poging tot het bestrijden van kankercellen niet succesvol was. Westrik liet eerder weten aan De Telegraaf dat ze de vervangingsklus “geen onverdeeld vrolijke aangelegenheid” vindt. “Ik help Dieuwertje graag zolang ze het nodig heeft.”