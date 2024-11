Roxeanne Hazes zingt tijdens kerstshow: ‘Hoog op mijn wensenlijstje’

Leuk nieuws voor Roxeanne Hazes (31). De zangeres maakt dit jaar deel uit van de cast van de kerstshow Santa Claus is Coming to Town in de Ziggo Dome. Dat deelt ze op Instagram.

“Dit stond echt hoog op mijn wensenlijstje”, schrijft Roxeanne. “Ik hou echt van kerst en hoe leuk is het dan om mee te doen aan zo’n grote kerstshow? Ik kom als Roxeanne een bezoekje brengen aan het huis van de Kerstman en zal een aantal mooie kerstnummers zingen.”

Tijdens de show op 21 december zal ze een aantal van haar nummers laten horen. Frank Lammers kruipt in de rol van Santa Claus, terwijl ook artiesten als Douwe Bob, Noortje Herlaar en Do op het podium verschijnen.

Dit jaar werkt de kerstshow samen met Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje in het kader van de actie Geef een kerstshow cadeau. Voor elk verkocht kaartje wordt er tijdens de middagshow een plek vrijgemaakt voor kinderen die vanwege hun situatie wel een vrolijke kerst kunnen gebruiken.

“We zijn dankbaar dat we kinderen, families en zorgpersoneel van de Kinderziekenhuizen van Oranje mogen uitnodigen voor de kerstshow Santa Claus is Coming to Town in de Ziggo Dome”, aldus de stichting. “Het is prachtig dat zoveel kinderen hierdoor een bijzondere kerstervaring krijgen.”

Roxeanne heeft inmiddels weer goed contact met haar broer André Hazes. Eerder liet ze weten dat ze dit jaar samen kerst zullen vieren. Bekijk de video hieronder:

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @ROXEANNEHAZES