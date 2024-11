Roxeanne Hazes viert dit jaar kerst met haar ‘beste maatje’ André

Roxeanne Hazes (31) denkt dat ze dit jaar Kerstmis samen met haar broertje André zal vieren. Donderdag in Shownieuws wees ze erop dat zijn vriendin Monique rond die tijd jarig is en waarschijnlijk een kerstdiner erachteraan zal plakken.

Roxeanne Hazes en haar broertje André Hazes hadden de afgelopen jaren een moeizame relatie. De twee raakten vervreemd van elkaar door familieproblemen en meningsverschillen over de nalatenschap van hun vader, André Hazes sr. De spanningen lijken nu wat afgenomen.

“Dat vieren we sowieso met elkaar, dus ik neem aan dat we dan ook meteen een kerstdiner met elkaar doen”, zegt Roxeanne. De zangeres heeft sinds begin dit jaar weer regelmatig contact met haar broer.

Roxeanne gaat verder: “Het gaat gewoon hartstikke goed, we hebben het hartstikke leuk met elkaar. Ik durf ook echt wel te zeggen dat Dré mijn beste maatje is. Hij is zo’n ongelooflijk lieve gozer en ik kan echt op hem bouwen, dus ik ben echt heel blij met hem.”

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: ANP