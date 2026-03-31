Pauline Wingelaar krijgt op haar 40e eindelijk ADHD-diagnose

Tekst: Denise Delgado

Pauline Wingelaar heeft op haar veertigste de diagnose ADHD gekregen. Voor de realityster voelt dat als een grote opluchting, schrijft ze in haar column voor ‘LINDA’. Na jaren van onrust, twijfel en overprikkeling heeft ze nu eindelijk een verklaring voor waar ze al zo lang tegenaan liep.

De afgelopen week was volgens Pauline emotioneel. Na gesprekken met een psycholoog, haar moeder en haar man Harmen kreeg ze de bevestiging waar ze al langer naar zocht. Toch begon die zoektocht niet pas onlangs.

Kreeg de diagnose niet

Al in haar twintiger jaren merkte Pauline dat ze worstelde met zichzelf. “Toen ik begin twintig was, voelde ik me depri. Ik was zoekende naar wat ik wilde in het leven en met werk”, schrijft ze. Hoewel ze zichzelf destijds al herkende in verhalen over ADHD, kreeg ze die diagnose toen niet. In plaats daarvan werd gedacht aan angstklachten. “Ik zou volgens hem een gegeneraliseerde angststoornis hebben. Ik ging teleurgesteld naar huis.”

Achteraf begrijpt Pauline niet goed waarom haar signalen toen niet serieuzer zijn opgepakt. “Waarom daar toen niet alle alarmbellen zijn afgegaan, weet ik ook niet.” Ze kampte naar eigen zeggen al jaren met klachten die goed bij ADHD passen, zoals afspraken vergeten, dingen uitstellen en steeds het gevoel hebben achter de feiten aan te lopen.

Weggestuurd bij psycholoog

Dat liep op een gegeven moment zo hoog op dat ze zelfs bij een psycholoog werd weggestuurd omdat ze afspraken miste. Harmen pikte dat niet. “Daar is Harmen woedend over geworden. Hij heeft de praktijk gebeld en gezegd: ‘Hoe kunnen jullie haar naar huis sturen? Ze is de weg kwijt. Ze huilt alleen nog maar en roept dat ze tegen een boom wil rijden.’”

Na die moeilijke periode vond Pauline langzaam weer wat houvast. Ze schrijft dat haar deelname aan de Gooise Bingo Show haar structuur gaf en hielp om weer grip te krijgen. Jaren later trok ze opnieuw aan de bel, toen ze opnieuw volledig vastliep. Dit keer volgde uitgebreid onderzoek en kreeg ze de diagnose ADHD-C, de meest voorkomende vorm van ADHD.

Voor Pauline voelt die uitkomst als erkenning. “Ik vind het nu vooral belangrijk dat ik al die jaren niet gek ben geweest. Ik heb het altijd geweten en vind het fijn dat het nu eindelijk erkend wordt en ik er wat aan kan doen.”

Tegelijkertijd beseft ze dat veel misschien anders was gelopen als ze dit eerder had geweten. “Veel dingen waren voor mij echt een hele zware bevalling.” Voor nu richt ze zich op de volgende stap: meer structuur aanbrengen met behulp van een werkboek. Of ze ook medicatie gaat gebruiken, bespreekt ze later met haar psycholoog.

Bekijk ook: