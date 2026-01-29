Zesde seizoen Echte Gooische Moeders in de maak: ‘Maken de leukste dingen’

Tekst: Denise Delgado

Het is officieel: ‘Echte Gooische Moeders’ krijgt een zesde seizoen. De vriendinnengroep laat op Instagram weten dat de opnames zijn begonnen.

‘Goed nieuws: het zesde seizoen komt eraan,’ zeggen Pauline Wingelaar en Bo Wilkes in een video. Ook Florine Hofstee is in haar nopjes: ‘We zijn weer volop aan het opnemen. We maken weer de leukste dingen mee met elkaar.’

Ontroerende momenten

Leslie Keijzer geeft alvast een voorproefje: reken op ‘heel veel leuke, grappige, mooie, maar ook ontroerende momenten’.

De reeks bouwt voort op een succesvol jaar: afgelopen najaar stond Echte Gooische Moeders nog op de longlist voor de Gouden Televizier-Ring. Een échte nominatie kwam er niet, maar de vermelding gold als fijne erkenning voor het programma.

