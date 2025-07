Verdrietig nieuws voor Echte Gooische Moeders-Bo Wilkens en gezin

Tekst: Nicky Molendijk

Het is een zware week voor Echte Gooische Moeders-ster Bo Wilkens en haar gezin. De familie heeft helaas afscheid moeten nemen van hun puppy Willem

Op Instagram deelt de realityster een aantal beelden samen met Willem. “Na weken vol onvoorwaardelijke liefde en vrolijke momenten, heeft hij ons vroegtijdig moeten verlaten”, schrijft ze erbij.

Wilkens laat weten dat de puppy een ernstige nierafwijking had. Dit zorgde voor een achterstand in zijn spierontwikkeling en was zijn gezondheid langzaam maar zeker aan het aantasten. “De laatste dagen verslechterde zijn situatie zo erg dat we, voor zijn welzijn, hem niet langer konden laten lijden. Het was een moeilijke beslissing, maar één die we puur uit liefde hebben genomen, omdat de toekomst voor hem uitzichtloos was”, legt Bo uit.

De realityster laat weten dat Willem “een bijzonder en ongelooflijk lief beestje” was. Ook zullen ze “hem allemaal heel erg missen”, schrijft ze bij het bericht.