Patrick en Rossana Kluivert: ‘Lastig dat onze kinderen niet in hetzelfde land wonen’

Patrick Kluivert en zijn vrouw Rossana hebben een fijn leven opgebouwd in Barcelona. Daar weggaan zit er voorlopig niet in, doordat hun jongste zoon Shane daar naar school gaat en al zijn vriendjes heeft. Maar hun andere kinderen wonen in Nederland en dat is soms wel lastig, vertellen ze deze week in Weekend. “Samen een kopje soep op zondag zit er niet meer in.”

Wanneer Patrick Kluivert voor werk naar het buitenland moet, blijft zijn vrouw Rossana in Spanje bij hun zoon Shane. Naar Nederland gaan om hun dochter Demi en zoon Nino op te zoeken kan dan even niet. Lastig, maar het gezin is eraan gewend. Rossana: “Wat ik vervelend vind, Demi begon daar laatst over… Vroeger deden we op zondagen een kopje soep met de hele familie. Dan kwam iedereen altijd bij ons. Dat zit er niet meer in. Of dat ik even met mijn dochter door de stad struin.”

Facetimen

Ook Patrick vindt het niet altijd even makkelijk dat zijn kinderen in verschillende landen wonen. “Natuurlijk is het moeilijk. Justin speelt in Engeland. We hebben Shane bij ons, maar alle andere kinderen zijn in Nederland. Maar we facetimen en gaan dan weer hierheen of daarheen. We zijn heel flexibel als we in Nederland zijn.”

