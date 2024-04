Zoon Rossana Kluivert was bang om uit de kast te komen

Nino Wilkes, de zoon van Rossana Kluivert, durfde in eerste instantie niet aan zijn familie te vertellen dat hij op mannen valt. “Ik was heel bang dat ze me minder serieus zouden nemen”, vertelt hij aan Weekend.

Hij vond het extra lastig om het aan zijn stiefvader Patrick Kluivert te vertellen. “Patrick is natuurlijk een übermacho, bijna hét voorbeeld van een heteroman”, legt Wilkes uit. “Als je dan als stiefzoon moet vertellen dat je op mannen valt, is dat wel lastig”.

Zijn moeder heeft hem hiermee geholpen. “Ze riep Patrick erbij en zei tegen mij: ‘Nou hup, zeg het nou maar.’”

Gelukkig reageerde Patrick hier goed op. “Niet verbaasd, hij wist het al”, gaat Nino verder. “Patrick komt ook aan woord in het boek en daarin zegt hij: ‘Ik had het wel door, maar wie ben ik om dat aan je te vragen? Stel het is niet zo, waar heb ik me dan mee bemoeid? Maar wat het antwoord ook was, het maakte me sowieso geen donder uit waar je op valt.’”

De zoon van Rossana Kluivert merkte wel dat niet alle generaties hetzelfde denken. “Mijn opa, van mijn moeders kant, komt uit Kaapverdië. Hij zei tegen mij: ‘Ik hou niet van homo’s, maar wel van jou.’ Dat laat wel zien dat een bepaalde generatie anders kan denken”.

