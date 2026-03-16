Moeder Natalee Holloway doet in Nederland aangifte tegen Joran van der Sloot

Beth Holloway (66), de moeder van Natalee Holloway, heeft in Nederland aangifte gedaan tegen Joran van der Sloot (38). Ze bevestigt aan ‘RTL Boulevard’ dat ze hoopt dat het Openbaar Ministerie in Amsterdam hem alsnog gaat vervolgen voor de moord op haar dochter.

Vervolging via OM Amsterdam

Samen met haar advocaat Annemiek van Spanje vraagt Holloway de Nederlandse justitie om de zaak op te pakken. Volgens Van Spanje is het niet vanzelfsprekend dat Nederland tot vervolging overgaat, maar is dit voor de nabestaanden een belangrijke stap richting gerechtigheid.

Bekentenis in de VS

Van der Sloot werd in juni 2023 door Peru tijdelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Daar legde hij in een plea agreement een verklaring af over de dood van Natalee in 2005. In ruil daarvoor kreeg hij in de VS een straf van twintig jaar voor afpersing, die hij tegelijk met zijn Peruaanse straf mag uitzitten.

Lees ook: John van den Heuvel maakt docuserie over Joran van der Sloot

Na die bekentenis liet Aruba weten dat het onderzoek niet gesloten was en opnieuw zou worden bekeken. De familie ziet echter naar eigen zeggen weinig beweging. “Er is tot op heden geen zichtbare voortgang geboekt”, zegt Van Spanje.

Juridische hobbels

Een vervolging in Nederland kent volgens de advocaat ook praktische en juridische vragen. Zo moet worden bekeken hoe Van der Sloot een eventueel strafproces in Nederland kan bijwonen en speelt mee of verjaringstermijnen op tijd zijn gestuit.

Laatste hoop

Beth Holloway zegt dat ze zich niet kan voorstellen dat Van der Sloot ooit vrij zou kunnen leven zonder verantwoording af te leggen voor Natalee. Van Spanje noemt de aangifte ‘de laatste hoop op gerechtigheid’ voor de nabestaanden.

Natalee Holloway verdween in de nacht van 30 mei 2005 op Aruba, nadat ze Van der Sloot had ontmoet tijdens het uitgaan. De zaak werd wereldwijd gevolgd. Van der Sloot werd destijds wel aangehouden, maar nooit vervolgd voor haar dood.

Bekijk ook:

