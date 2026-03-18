Marco Borsato’s advocaten willen 391.000 euro terug van de staat

Tekst: Denise Delgado

De advocaten van Marco Borsato (59) hebben in zijn strafzaak in totaal 391.000 euro aan kosten gedeclareerd. Dat bevestigen Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger na berichtgeving van ‘Privé’ aan ‘RTL Boulevard’. Volgens Carry gaat het om een bedrag ‘over een periode van zes jaar, inclusief btw’.

Na Marco’s vrijspraak willen de advocaten de kosten verhalen op de staat. Eerder werd al bekend dat zij hiervoor een verzoek hebben ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland. Als de rechtbank dit toewijst, draait de staat op voor (een deel van) de rekening.

Rechtbank beslist nog

Carry Knoops-Hamburger laat weten dat het bedrag van 391.000 euro ook precies is wat zij bij de rechtbank hebben opgevoerd. De rechtbank moet nu beoordelen óf er wordt vergoed en zo ja, in welke mate. De rechtbank behandelt het verzoek schriftelijk.

Knoops-Hamburger gaf eerder aan dat, mocht er toch een zitting komen, zij de rechtbank zouden vragen die achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Volgens haar is het logisch dat er discussie over ontstaat, maar ‘iedereen in Nederland heeft bij vrijspraak het recht om advocaatkosten terug te vorderen’.

Misgelopen inkomsten

De advocaten benadrukten eerder ook dat Marco géén vergoeding wil vragen voor misgelopen inkomsten. “Hij heeft jarenlang niet gewerkt en is daardoor veel inkomsten misgelopen,” zei Knoops-Hamburger in februari bij Pauw & De Wit. Dat bedrag zou volgens haar kunnen oplopen tot miljoenen, maar Borsato zou hebben gezegd: “Dat ga ik niet meer doen.”

Het Openbaar Ministerie spande de zaak aan en eiste destijds vijf maanden cel. De zaak speelde eind oktober 2025; Borsato werd verdacht van ontucht met een minderjarige. De rechtbank sprak hem uiteindelijk vrij wegens onvoldoende bewijs en het ontbreken van zogenoemd steunbewijs.

Juridisch staartje

Met de vrijspraak is de zaak inhoudelijk afgerond, maar met de kostenclaim is er nog wel een juridisch vervolg: de rechtbank buigt zich nog over de vergoeding van de opgevoerde advocaatkosten.

BEELD: ANP