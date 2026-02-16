Man officieel aangeklaagd voor voorbereiden aanslag Taylor Swift-concert

Tekst: Denise Delgado

Een 21-jarige man is door het Oostenrijkse Openbaar Ministerie aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag rond een concert van Taylor Swift in Wenen in 2024. Volgens persbureau Reuters komt de zaak voort uit de dreiging die leidde tot het schrappen van drie shows in de Oostenrijkse hoofdstad. De verdachte werd in augustus 2024 aangehouden.

Aanklacht in Oostenrijk

Uit Oostenrijkse media blijkt dat het zou gaan om Beran A. Hij zou hebben geprobeerd wapens te bemachtigen en aan een explosief te hebben gewerkt. Het Openbaar Ministerie stelt dat de 21-jarige concrete stappen zette richting een aanslag bij een van de geplande optredens van Taylor in Wenen. De man werd in de zomer van 2024 opgepakt en is nu officieel in staat van beschuldiging gesteld.

Shows geschrapt na dreiging

Door de dreiging werden drie concerten van Taylor in Wenen geannuleerd. De maatregel moest de veiligheid van bezoekers en personeel waarborgen en maakte deel uit van een breder pakket aan voorzorgsmaatregelen.

Eerdere veroordeling in Berlijn

Vorig jaar veroordeelde een Berlijnse rechtbank een 16-jarige jongen tot een voorwaardelijke celstraf van anderhalf jaar. Hij was in 2024 betrokken bij het voorbereiden van een aanslag op dezelfde concertreeks in Wenen.

Reactie Taylor

Taylor liet zich tijdens de dreigingsperiode niet uit, maar sprak later in een documentaire over haar tour over de impact. Ze noemde de situatie ‘beangstigend’ en benadrukte haar zorgen om de veiligheid van het publiek.

BEELD: ANP