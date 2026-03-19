Koper van Jutta-pak grijpt mis: geveild item was ongedragen

Het schaatspak van Jutta Leerdam dat vorige maand voor een duizelingwekkende 195.000 euro werd geveild, blijkt achteraf helemaal niet gedragen te zijn. Daarmee kwam de anonieme koper voor een opvallende verrassing te staan.

Aangeboden als gedragen pak

Het item werd eerst aangeboden als een gedragen olympisch wedstrijdpak van de schaatsster in Milaan, maar die omschrijving is donderdag aangepast. Inmiddels spreekt de veilingpagina alleen nog van een olympisch schaatspak.

Lees ook: Jutta Leerdam droomt van Olympisch goud en moederschap

Koper behoudt pak

Volgens NOC*NSF gaat het om een misverstand en is er geen sprake geweest van kwade opzet. De koper is daar inmiddels over geïnformeerd, maar besloot het pak desondanks gewoon te behouden. Dat betekent dat het astronomische eindbod van 195.000 euro gewoon blijft staan.

Lees ook: Bijzondere mijlpaal voor Jutta Leerdam op eigen verjaardag

Over de precieze afspraken tussen de koper en veilingplatform MatchWornShirt wordt niets naar buiten gebracht. Wel laat NOC*NSF weten dat de koper er geen probleem mee heeft dat Jutta Leerdam haar daadwerkelijke wedstrijdpak zelf houdt.

BEELD: ANP