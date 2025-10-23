Jutta Leerdam droomt van Olympisch goud en moederschap

Tekst: Denise Delgado

Jutta Leerdam (26) richt al haar energie op de Olympische Spelen van 2026, maar kijkt bewust niet te ver vooruit. “Normaal denk ik heel erg aan de lange termijn, maar ik kijk nu naar de komende zes maanden,” vertelt de schaatster aan de NOS. Toch speelt er wel één ding in haar hoofd voor de toekomst: een baby.

Of ze daarna doorgaat met topsport, weet Jutta nog niet zeker: “Of ik wil stoppen, weet ik nog niet. Het resultaat heeft geen invloed. Ik kijk vooral of het goed voelt of niet. Ik werk nu toe naar de Olympische Spelen in de komende zes maanden en daarna zien we het wel.”

Naast haar sportieve ambities speelt ook een ander levensdoel mee. Haar vriend, YouTuber en bokser Jake Paul, gaf eerder aan dat ze na de Spelen willen beginnen aan gezinsuitbreiding. “Ik wil heel graag moeder worden, maar ik heb veel doelen in het leven, dus het hoeft niet meteen”, legt Jutta uit. “De kans is groot dat dit mijn laatste Spelen zijn, maar ik weet het nog niet zeker.”

Toch blijft één droom boven alles: olympisch goud. “Als ik dat win, dan heb ik alles bereikt wat ik wilde bereiken”, aldus de schaatsster. “Ik ben heel content, maar ook nog steeds hongerig. Ik heb op dit moment een tunnelvisie richting de Spelen en daar wil ik naartoe bouwen. Dat is het enige waar ik nu aan kan denken.”

BEELD: ANP