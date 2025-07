Katy Perry valt bijna tijdens optreden door storing decorstuk

Tekst: Denise Delgado

Het ging vrijdagavond bijna mis voor Katy Perry (40): door een technisch mankement kwam een vlinderdecor gevaarlijk naar beneden. De zangeres zat op dat moment zingend op de grote vlinder die over het publiek zweefde.

Niemand gewond

In een video op sociale media is te zien hoe Katy abrupt stopt met zingen als ze merkt dat er iets mis is. Gelukkig bleef de vlinder hoog genoeg hangen en raakte niemand gewond.

De tekst gaat verder onder de video van het incident.

Katy Perry’s tour prop malfunctions midair. pic.twitter.com/Fu8bPYhfWy — Pop Crave (@PopCrave) July 19, 2025

Na het onverwachte moment herpakt Katy zich razendsnel. Ze steekt haar hand in de lucht als teken dat alles goed is, wat wordt beantwoord met luid gejuich vanuit het publiek. Alsof er niets was gebeurd, zingt ze daarna haar hit ‘Roar’.

BEELD: GETTY IMAGES