Emotionele Katy Perry zingt gevoelig nummer na breuk Orlando Bloom

Tekst: Denise Delgado

Katy Perry (40) had zich er duidelijk niet op voorbereid om een emotioneel nummer te zingen tijdens haar show in Inglewood, Californië. Toch deed ze het op verzoek van haar fans en moest zichtbaar haar tranen bedwingen.

Not Like The Movies

De zangeres voerde het nummer Not Like the Movies uit, een gevoelig lied dat ze schreef in haar twintiger jaren, na haar eerste scheiding. Op verzoek van fans bracht ze het lied, maar niet zonder aarzeling. “Willen jullie echt dat ik dit nummer zing in deze fase van mijn leven?” vroeg ze het publiek volgens People. “Dit volgende nummer schreef ik na mijn eerste huwelijk,” vertelde ze bij de introductie van het lied. Vervolgens grapte ze: “Ik ga proberen mijn zelfbeheersing te bewaren terwijl ik het zing… een week voor m’n menstruatie.”

Katy en Orlando gingen eind juni na ruim zeven jaar uit elkaar. Sinds Valentijnsdag 2019 waren ze verloofd. Een bron vertelde exclusief aan Us Weekly: “Katy en Orlando zijn uit elkaar, maar op goede voet. Het is momenteel niet vijandig. Katy is natuurlijk verdrietig, maar ook opgelucht dat ze niet opnieuw een scheiding hoeft door te maken. Dat was de zwaarste periode in haar leven.”

BEELD: GETTY IMAGES