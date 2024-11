Bridget Maasland viert 50ste verjaardag met nieuw boek

Zaterdag was een dubbele feestdag voor Bridget Maasland: ze viert niet alleen haar vijftigste verjaardag, maar brengt ook haar boek ‘Hoe word ik vijftig?’ uit.

Op sociale media deelde de kersverse vijftiger een video waarop ze haar nieuwe levensjaar dansend inging. ‘Yesssss 50’, schrijft ze vrolijk.

In haar eerste boek onderzoekt Bridget wat het betekent om ‘de beste versie van jezelf’ te worden. Ze neemt de lezer mee op een persoonlijke en eerlijke reis vol lessen, uitdagingen en inzichten. Het boek vormt een aanvulling op haar populaire tv-reeks Hoe word ik, waarin Bridget eerder onderzocht hoe ze bijvoorbeeld een moeder in Amsterdam-Zuid of een echte New Yorkse vrouw kon worden.

Bridget ontvangt het eerste exemplaar van de uitgeverij

Thema’s als hormonen, gezond ouder worden, stoppen met alcohol, het verwerken van oud verdriet en de keuze om haar borstimplantaten te laten verwijderen komen allemaal aan bod. Bridget hoopt hiermee anderen te inspireren met voorbeelden en handvatten, zodat ook zij de beste versie van hunzelf kunnen worden.

