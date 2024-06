Op deze datum brengt Bridget Maasland boek uit

Het boek van Bridget Maasland verschijnt op 9 november. De datum is toepasselijk, want Hoe word ik vijftig? komt uit op de dag waarop de presentatrice de leeftijd zelf aantikt.

In het boek gaat Maasland op zoek naar manieren om “de beste versie van zichzelf” te worden, zegt Uitgeverij Volt in een persbericht. “In haar boek vertelt ze openhartig over haar zoektocht vol leerzame momenten, struikelblokken en eyeopeners. Van hormonen, fine aging, stoppen met drinken en het verwerken van oude trauma’s tot het verwijderen van haar borstimplantaten: het komt allemaal voorbij.”

De presentatrice maakte vorig jaar november bekend dat ze bezig was met Hoe word ik vijftig?. Ze proostte toen met “alcoholvrije champagne en truffelchocolade” op haar contract.