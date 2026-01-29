Bridgerton-fans opgelet: vierde seizoen nu te zien

Tekst: Denise Delgado

Goed nieuws! Bridgerton seizoen 4 staat live op Netflix. Tijd voor een mini-recap om je geheugen op te frissen: hoe zat het ook alweer met Lady Whistledown, hoe ging het met de mensen in de ton en waar waren we gebleven met de Bridgertons?

Een kort sprongetje terug in de tijd brengt ons bij de vonken tussen Daphne Bridgerton en Simon Basset, de Duke of Hastings. Wat begon als een verstandshuwelijk-in-de-dop, werd een grote liefde en een huwelijk dat de ton wekenlang bezighield. Daarna was het de beurt aan oudste broer Anthony, die na een gepeperde strijd tussen plicht en passie ten slotte zijn hart verloor aan de eigenzinnige Kate Sharma.

Vorig seizoen draaide het om Penelope Featherington en Colin Bridgerton. Hun vriendschap werd liefde, terwijl onthuld werd dat Penelope zélf Lady Whistledown is. Die bekentenis liet het vertrouwen verdampen en trok barsten in relaties. Ondanks de diepe breuk in het vertrouwen bleef de liefde overeind: er kwam zelfs een baby. Maar echte rust duurt in deze wereld nooit lang…

Lady in Silver

Seizoen vier schuift Benedict Bridgerton naar het midden. De eeuwige vrijgezel met artistieke buien lijkt op een gemaskerd bal getroffen te worden door het noodlot: hij valt als een blok voor de raadselachtige ‘Lady in Silver’, die na één hartstochtelijke dans verdwijnt alsof ze altijd al bij de schaduwen hoorde. Het sprookje krijgt een extra laag wanneer blijkt dat zijn droomvrouw in het dagelijkse leven Sophie Baek is, een bescheiden dienstmeid met een stiefmoeder die haar liever klein houdt dan weg laat vliegen.

Lady Whistledown mag dan ontmaskerd zijn, de inkt is nog lang niet op; en zelfs wanneer de muziek in de balzaal zwijgt, zindert de nasleep door de salons en straten. Dus zet de tea and cookies maar klaar. Bridgerton is nu te zien op Netflix.

BEELD: LIAM DANIEL/NETFLIX