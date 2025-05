Beeld André van Duin weer terug bij Carré

Het bronzen beeld van André van Duin (78), dat eind vorig jaar plots verdween, is terug op zijn vertrouwde plek aan de Amstel in Amsterdam. Op videobeelden van omroep ‘AT5’ is te zien hoe het kunstwerk weer wordt neergezet tegenover Koninklijk Theater Carré.

Uitlening

Volgens AT5 werd het beeld per boot teruggebracht door een groep mensen. In januari meldde oudejaarsvereniging Vesuvius uit Friesland dat zij het beeld van André tijdelijk hadden meegenomen om het tijdens oud en nieuw in hun dorp te tonen. De vereniging benadrukte destijds dat het om een ‘uitlening’ ging en beloofde het beeld terug te brengen, wat nu dus is gebeurd.

Ter ere van zijn 75e verjaardag

Het kunstwerk werd in 2022 geplaatst ter ere van de 75e verjaardag van André en is gemaakt door kunstenaar Streetart Frankey. Het beeld toont de komiek met een taartje met 75 kaarsjes én een fluitketel op zijn hoofd, een knipoog naar zijn legendarische typetje Flip Fluitketel uit de jaren tachtig.

