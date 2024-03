André van Duin mist Heel Holland bakt door ziekte

André van Duin was zondagavond niet te zien in de aflevering van Heel Holland Bakt. De 77-jarige presentator moest bij opnames verstek laten gaan, omdat hij zich niet lekker voelde. Juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven namen de presentatie van de halve finale daarom eenmalig zelf op zich.

Van Duin was gedurende de aflevering wel als voice-over te horen. Ook gaf hij telefonisch instructies aan Van der Heijden om bij de kandidaten te gaan kijken tijdens de “technische opdracht”. Op de tweede bakdag nam de presentator via een tablet een kijkje in de baktent.

Van Duin was aan het begin van de uitzending wel te zien in een vooraf opgenomen filmpje. Daarin ging hij in de paardenstal bij de opnamelocatie op zoek naar een “paardenmiddel”, waarmee hij er voor de finale volgende week weer bovenop zal zijn.