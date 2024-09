Amalia’s agenda

Weekend nummer 35

De dochters van Willem-Alexander en Máxima zijn op weg naar hun eigen leven. Ze hebben de leeftijd om hun eigen plan te trekken en het koningspaar moet leren loslaten.

Prinses Ariane hebben we de hele zomer niet gezien. Ze kwam niet mee naar de Formule 1 of de Olympische Spelen. Ook werd ze niet gezien op het jacht van Valentino, waarop de rest van het gezin werd gespot op de Griekse wateren. Ze zal vast een leuke vakantie hebben gehad met haar vriendinnen. Alexia kan binnenkort de bloemetjes gaan buitenzetten in Londen, waar ze aan een nieuwe studie begint. En Amalia gaat verder met haar studentenleven in Amsterdam.

Eindelijk is er meer bewegingsvrijheid en is ze inmiddels zelfs ontgroend, als feut bij het Amster damsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging. Ze is ’ingesmeten’ bij K.A.R.A.A.T., een meisjesdispuut. Ze zou ter ontgroening dagelijks de Nederlandse vlag hebben moeten hijsen, terwijl ze het Wilhelmus zong. Ook ontkwam ze niet aan een opblaasbare survivalbaan. Amalia wilde ’the real deal’ in haar studietijd en eindelijk kon dat.

In december wordt Amalia 21 en ik hoop dat ze een groots ’21 dinner’ gaat geven, zoals tegenwoordig traditie is bij jongeren. Andere royals in het buitenland schitterden vaak al op hun achttiende met grootse gala-festijnen, waarvoor ze ook hun collega Amalia uitnodigden. In Amalia’s geval viel het heel ongelukkig in coronatijd. Of kwam het goed uit? Bij ons lijkt het credo te blijven: ’Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ Of calvinistisch: laat het maar niet aan de buitenwereld zien. Ongetwijfeld worden zulke bals ook op Paleis Huis ten Bosch gegeven, maar mochten, anders dan in de Scandinavische landen, de camera’s er niet bij zijn. Ik vind het jammer.

De Oranjes zijn levend cultureel erf goed, op zulke avonden vaak ook nog eens gehuld in Nederlands design en omhangen met cultureel erfgoed van eeuwen geleden. Wees er trots op, zou ik zeggen. Amalia was er niet bij toen haar ouders en zus Alexia dit weekend hun opwachting maakten op het circuitpark in Zandvoort. Misschien vindt ze het niets, die benzine-slurpende auto’s. Maar misschien was het ook wel omdat ze betere plannen had. Volgens de verhalen uit Amalia’s kring is de prinses flink haar studententijd aan het inhalen. Wanneer ze tijd heeft, loopt ze heel wat feestjes af. En langzaam begin ik wat beter te begrijpen waarom Amalia er toch voor kiest om vanaf volgend jaar haar 1,5 miljoen aan onkostenvergoeding – waar ze recht op heeft – te gaan gebruiken. Als ze als prinses ’haar wereld’ wil leren kennen, én haar studie goed wil doen én wil sporten én haar vriendenkring in Nederland wil onderhouden, is een helpende hand wel noodzakelijk.

Ze heeft een tijd geleden een ’stylist van de sterren’ in de arm genomen om haar te helpen bij haar garderobe. Tot voor kort deed ze dat een beetje met haar moeder, maar een frisse blik van een jonge stylist helpt mee. Maar dan zijn er nog al die uitnodigingen voor leuke feestjes met “mijn eigen soort mensen”, zoals Beatrix het ooit zei. Bals in Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Italië. Maar ook fotosessies bij officiële momenten op het paleis. Een drukke koninklijke agenda hoeven we niet te verwachten, ze is en blijft student en gaat ongetwijfeld nog door voor haar master en een militaire stage.

Maar langzaam komen er andere uitnodigingen binnen en lijkt het erop dat ze binnenkort écht zichtbaar aan de slag gaat voor het familiebedrijf. Iemand moet die agenda bijhouden, een rechterhand is geen overbodige luxe als je prinses bent. Het is nog geen 2025, het geld wordt nog niet gestort. Maar ongetwijfeld gooit de prinses al wat hengeltjes uit om een geschikte rechterhand te vinden. Wie zal de geschiedenisboeken ingaan als het allereerste lid van Amalia’s hofhouding?

