The Streamers vieren 5-jarig bestaan: alle concerten uitverkocht

Tekst: Denise Delgado

De jubileumreeks van The Streamers in de Ziggo Dome is volledig uitverkocht. De gelegenheidsformatie liet vrijdag weten dat alle zes shows in september geen kaarten meer beschikbaar hebben.

De concerten van The Streamers vinden plaats op 17, 18, 19 en 20 september. Op 19 en 20 september staan er zowel een middag- als een avondshow gepland.

Lees ook: The Streamers doen grootse aankondiging

Hits van toen en nu

Met de reeks viert de supergroep het vijfjarig jubileum. In de Ziggo Dome staat de groep in volledige bezetting op het podium, met onder anderen Bizzey, Claude, Diggy Dex, Emma Heesters en Guus Meeuwis. Het jubileum wordt volgens de aankondiging een show met een mix van hits van toen en nu.

The Streamers ontstond tijdens de coronapandemie, toen liveoptredens stillagen. Wat begon als een alternatief voor concerten, groeide uit tot een blijvende live-act die ook na die periode bleef optreden.

Bekijk ook:

BEELD: ANP